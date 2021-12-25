На ямальском зимнике из-за метели застряли десятки автомобилей

Автомобили застряли на зимней дороге. Фото Александра Галитовского Фото: Алена Кульмухаметова

Непогода стала причиной затора сразу на нескольких ямальских зимниках. Сильная метель и ветер забили трассу от Нового Уренгоя в сторону Тазовского.

Так, на участке пути зимника сейчас стоит как грузовой, так и легковой транспорт.

- Всю ночь простояли. Дорога жуть, все замело. Запас топлива есть, сейчас начали очень медленное движение, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ямала» застрявший на зимнике Александр.

- Зимняя дорога «с. Самбург - Заполярное НГКМ» в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыта, сообщили в Департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.

Автомобильная дорога Коротчаево – Красноселькуп открыта с ограничениями. Двигаться по зимнику может полноприводный транспорт с общей массой до 25 тонн.