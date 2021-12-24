В Яр-Сале стартовал гастрономический фестиваль «Ямальская строганина - 2021»

Фото: администрация Ямальского района

В Яр-Сале стартовал самый яркий гастрономический фестиваль-конкурс «Ямальская строганина - 2021». Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.

- Суровый климат и доступность определенного набора продуктов сформировали кухню народов Крайнего Севера. Мы ее очень любим и хотим всем о ней рассказать, - заявили в мэрии.

Задача участников фестиваля - продемонстрировать свое мастерство в приготовлении строганины из сырого оленьего мяса и рыбы, а затем презентовать приготовленные блюда национальной кухни. Трех победителей выберут по решению жюри и итогам народного голосования. Они получат сертификаты на 70 тысяч рублей.