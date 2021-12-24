Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале завершилась перепись населения в отдаленных и труднодоступных территориях. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего было переписано более 25 тысяч человек в 68 населенных пунктах Пуровского, Тазовского, Приуральского, Шурышкарского, Ямальского, Красноселькупского, Шурышкарского и Надымского районов.

- Ямал - территория с особыми климатическими и территориальными условиями. Речь о низкой плотности населения, экстремальной погоде, об удаленности поселений от районных центров и сложности транспортной доступности, а также факторе кочевого образа жизни коренных народов Севера. Перепись на Ямале начинается раньше и заканчивается позже, чем в других субъектах РФ, - рассказал директор окружного департамента экономики Валерий Миронов.

В отдаленные и труднодоступные территории переписчики добирались по «зимнику», используя высокопроходимый автотранспорт и снегоходы, а в летний период использовались моторные лодки.

Полученные во время переписи данные помогут органам власти в принятии решений в области социально-экономического развития округа. Например, при строительстве социальной инфраструктуры, создании новых рабочих мест, а также объектов комфортной городской среды.