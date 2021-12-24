Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое проходят «Елки главы города». Как сообщили в городской администрации, их посетят более 1 300 детей и подростков.

- Это долгожданное событие для ребят. На праздник в ГДК «Октябрь» приглашены отличники учебы, ребята, добившиеся успехов в творчестве и спорте, дети с особенностями здоровья, - добавили в мэрии.

По традиции праздник посетил глава города Андрей Воронов. Он поздравил юных северян с наступающим Новым годом, пожелал дальнейших успехов в учебе, исполнения самых заветных желаний и здоровья.

В этом году артисты Централизованной клубной системы подготовили музыкальную сказку «Новогоднее путешествие в один клик». Юным зрителям предстоит вместе с главными героями Максом и Светой попасть в виртуальный мир и пройти нелегкие испытания, чтобы спасти праздник.

Добавим, что праздники организованы при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.