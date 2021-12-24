На дорогах Ноябрьска появятся цифровые «зебры»

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске завершаются работы по установке интеллектуальной системы оповещения на дорогах. Как сообщили в городской администрации, цифровые «зебры» появятся на 15 пешеходных переходах.

- Программа информирует водителя о присутствии человека на переходе или его приближении. Когда на «зебре» оказывается пешеход, срабатывает световая проекция дорожной разметки, загорается сигнальное табло «Внимание, пешеход», - уточнили в мэрии.

Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы. Оборудование пока работает в тестовом режиме. Планируется, что системы заработают в полную силу уже до конца этого года.