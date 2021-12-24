В Салехарде появилось новое оборудование для выхаживания новорожденных

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В Салехардском перинатальном центре появилось оборудование для контроля и управления температурой тела новорожденных. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, аппарат помогает избежать тяжелых повреждений головного мозга у малышей, перенесших осложнения в родах.

- Техника дорогостоящая, но крайне необходимая при выхаживании детей, например, с перенесенной тяжелой асфиксией. К сожалению, не всегда дети рождаются здоровыми. Задача врачей - максимально снизить риск появления инвалидности. Теперь у нас есть автоматизированная система, которая позволит более эффективно использовать методику гипотермии, - рассказал заведующий перинатальным центром Алексей Денисов.

Новый аппарат прост в управлении. Водный матрас, которым обволакивают малыша, снижает температуру тела, замедляя процессы поражения центральной нервной системы и помогает стабилизировать состояние новорожденного. После этого ребенок выводится из медикаментозного сна, а возможные осложнения сводятся к минимуму.