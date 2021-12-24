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Здоровье24 декабря 2021 10:09

Коронавирус на Ямале, последние новости на 24 декабря 2021 года: скончались три человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 24 декабря 2021 года
Марина Прохорова
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Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 943 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 105 новых случаев заболевания. На данный момент 316 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 40 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 24 703 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 790 (7,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 343 353 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 41 213 человек, с начала пандемии - 9 180 379. Также за сутки зафиксировано 998 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 302 269 человек.