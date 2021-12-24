Пытаясь спасти сбережения, новоуренгойка лишилась более 4 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1971 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, женщина лишилась более 4 миллионов рублей.

- Установлено, что потерпевшей позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с карты северянки пытаются снять деньги, а чтобы спасти сбережения, ей необходимо обналичить деньги и перевести их через банкомат на временные банковские карты. Не заподозрив обмана, женщина выполнила указание, после чего лишилась 4 миллионов 415 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.