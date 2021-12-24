Коронавирус на Ямале, последние новости на 24 декабря 2021 года: заразились 105 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 105 человек. С начала периода количество заболевших достигло 61 357.

Из общего числа болеющих 316 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 40 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 943 человека.

Также за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 394. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 100 заражений COVID-19, за весь период - 52 963.

Выздоровел за последние сутки 201 человек, с начала пандемии - 55 779.

За последние сутки в России выявлено 24 703 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 790 (7,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 343 353 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 41 213 человек, с начала пандемии - 9 180 379. Также за сутки зафиксировано 998 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 302 269 человек.