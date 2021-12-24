В Салехарде ветераны получили продуктовые наборы к Новому году

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде ветераны получили продуктовые наборы к празднику. Как рассказали в городской администрации, их доставили замглавы Анастасия Попова и депутат Городской Думы Роман Арефьев в рамках партийной акции «С Новым годом, ветеран!».

- На Ямале в целом и в Салехарде в частности для ветеранов Великой Отечественной войны действует целый комплекс мер социальной поддержки. Это и льготы на жилищно-коммунальные услуги, и соцвыплаты на оздоровление, и разного рода материальная помощь. Однако ничто не заменит простого внимания и человеческого участия. В канун Нового года считаю важным лично поздравить ветеранов с праздником и пожелать им здоровья на долгие годы, - сказала Анастасия Попова.

В итоге подарки получили три ветерана: Галина Кулеш, Николай Коптяев и Федор Риттер.

Отметим, что доставлять продуктовые наборы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны активисты партии «Единая Россия» будут до 31 декабря.