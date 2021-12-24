На Ямале дети с особенностями здоровья начали получать подарки от губернатора

Фото: Правительство ЯНАО

В преддверии Нового года ямальские дети с особенностями здоровья получают подарки от губернатора Дмитрия Артюхова. Как сообщили в пресс-службе департамента соцзащиты населения, в этот раз праздничные наборы вручат более 2 700 ребятам.

- Вручение подарков уже началось. Каждое муниципальное образование самостоятельно выбирает даты и способы поздравления ребят: на новогодней елке, на дому или в органе соцзащиты, - пояснила директор ведомства Елена Карпова.

Коробка в фирменном стиле Ямала содержит два разных конструктора и комплект для творчества, мягкую игрушку и килограмм сладостей.

Отметим, что для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, есть и иные меры соцподдержки. Это выдача реабилитационного сертификата в размере 500 тысяч рублей, полное возмещение расходов стоимости проезда по России, выдача технических средств реабилитации и другие.