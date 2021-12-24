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Происшествия24 декабря 2021 5:53

Опасный рецидивист, собиравшийся сбывать в Салехарде наркотики, отправится в тюрьму

Ранее мужчина уже был судим за подобное преступление
Марина Прохорова
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Опасный рецидивист, собиравшийся сбывать в Салехарде наркотики, отправится в тюрьму

Опасный рецидивист, собиравшийся сбывать в Салехарде наркотики, отправится в тюрьму

Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли приговор в отношении 28-летнего опасного рецидивиста, который собирался сбыть в городе крупную пару наркотиков. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление и получил реальный срок, который отбыл в декабре текущего года.

- После освобождения мужчина так и не сделал должных выводов, а продолжил заниматься незаконной деятельностью. Общая масса запрещенного вещества, которое планировал продать осужденный, составила более 37 граммов, - уточнили в ведомстве.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.