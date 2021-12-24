В Новом Уренгое дети-сироты получили ключи от новых квартир

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В преддверии наступающих праздников глава Нового Уренгоя Андрей Воронов вручил ключи от квартир детям-сиротам, которым исполнилось 18 лет. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

На сегодняшний день ключи получили 12 ребят, однако это еще не все. В ближайшее время ключи выдадут еще двум воспитанникам детского дома. Жить ребята будут в новостройке по ул. Арктическая.

- Зашел в гости к Евгению Скобкину. Посмотрели квартиру, всё проверили. Если успеет обустроиться, то Новый год отметит уже здесь. Жене 19 лет, закончил НУРМК. По специальности - автомеханик. Планирует остаться в городе, будет работать по специальности. Уверен, что все получится! - отметил градоначальник.