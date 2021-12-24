На Ямале коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности

Фото: Правительство ЯНАО

В период предстоящих праздников коммунальные службы Ямала будут находиться в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В связи с этим муниципалитетам и руководителям энергоснабжающих предприятий даны поручения неукоснительно соблюдать схемы взаимодействия при возникновении нештатных и аварийных ситуаций на объектах энергетики. Также велено обратить особое внимание на охрану энергообъектов, провести инструктажи с персоналом, организовать обход объектов для контроля трудовой и производственной дисциплины, проверить наличие и работоспособность резервных источников электроснабжения и привести в готовность передвижные аварийные дизельные генераторы.

- Необходимо усилить контроль за готовностью топливного хозяйства к работе, в том числе к переводу на резервный вид топлива в условиях низких температур, а также за функционированием систем водоснабжения котельных, - отметил замгубернатора Сергей Карасев.

Для своевременного устранения возникающих нештатных ситуаций в регионе имеются 694 резервных источника электроснабжения, из которых 114 - передвижные и 550 - стационарные. Также создано 115 бригад, в которые входят 453 человека.