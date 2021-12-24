В Тазовском районе Дед Мороз и Снегурочка поздравили особенных детей с Новым годом

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

В Тазовском районе главные герои новогодней сказки поздравили особенных детей с наступающим Новым годом. Как отметил глава муниципалитета Василий Паршаков, Дед Мороз и Снегурочка с большой ответственностью подготовились к проведению праздника.

- Для ребят провели увлекательные игры и сказочное представление. С большим удовольствием вместе с детьми принял участие в веселом хороводе вокруг новогодней ели, - добавил чиновник.

В конце мероприятия каждый ребенок получил подарок и незабываемые эмоции.

Напоминаем, что все праздничные мероприятия проходят с соблюдением профилактических мер, поэтому на утренниках может присутствовать только один из родителей и при наличии QR-кода.