В Лабытнанги установили часовой механизм, символизирующий последние дни уходящего года

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Власти Лабытнанги раскрыли главную интригу относительно новогодних украшений. В городе установили светящийся часовой механизм, символизирующий последние дни уходящего года. Об этом рассказала глава городского округа Марина Трескова в своих соцсетях.

- Через неделю Новый год - уже можно запускать обратный отчет до наступления заветной минуты, когда под бой курантов Московского Кремля уходящий 2021 год уступит время новому. А в Лабытнанги часовой механизм уже запущен. Последняя интрига новогодних украшений города раскрыта. Как вам новинка? - спрашивает градоначальница.

В ответ жители поделились своими впечатлениями: «Механизм волшебно красивый», «Слов нет, лишь эмоции и восторг», «Как красиво, супер».