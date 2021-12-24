Власти Губкинского собираются улучшить качество питания в школах

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

В Губкинском проверили качество питания в школьных столовых. Об этом рассказал глава города Андрей Гаранин в своих соцсетях.

- С прошлого раза отметил, что стало заметно лучше. Но остались и те учреждения, которым надо улучшать подход к организации питания. Будем с ними вести конкретную работу. Могу отметить только, что безусловным лидером в этот день стала третья школа, - написал градоначальник.

Также Андрей Гаранин дал поручение управлению образования до конца января разработать предложения по улучшению качества питания.