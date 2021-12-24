Поисковый отряд Тарко-Сале отмечен медалью

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале командир поискового отряда «Снегири» Анна Саяпина удостоена престижной награды. Как рассказали в администрации Пуровского района, женщина получила медаль «За поисковые заслуги», а вручил ее военно-патриотический фонд «Застава святого Ильи Муромца».

Ежегодно под руководством Анны Саяпиной отряд «Снегири» участвует в экспедиции «Вахта памяти». В этом году ребята работали в Тверской области на Бельском плацдарме. Им удалось поднять и перезахоронить останки 87 бойцов, погибших во времена Великой Отечественной войны.

Кроме того, Анна Саяпина поделилась опытом работы отряда на межрегиональном семинаре «Школа молодого поисковика». Он прошел в Москве и объединил 150 поисковиков из разных регионов страны.