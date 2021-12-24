Погода на Ямале на 24 декабря: снег и сильный ветер

Погода на Ямале на 24 декабря Фото: Вера Зенина

В пятницу, 24 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем -26, ночью -16. Ветер 6-7 м/с.

Надым: пасмурно, вечером - снег. Днем -16, ночью -14. Ветер 8-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -13. Ветер 10-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - снег. Днем -14, ночью -9. Ветер 9-11 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -12. Ветер 11-15 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -8. Ветер 9-14 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - снег. Днем -25, ночью -16. Ветер 5-6 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -14. Ветер 10-16 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.