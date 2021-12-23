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Общество23 декабря 2021 12:34

В Новом Уренгое медперсонал инфекционного госпиталя получил пригласительные на праздничные мероприятия

Их для врачей подготовили руководители городских предприятий, предприниматели и общественники
Марина Прохорова
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Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новом Уренгое руководители городских предприятий, предприниматели и общественники подготовили для медперсонала инфекционного госпиталя приятный сюрприз - пригласительные на праздничные мероприятия для детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

- Теперь редкие моменты отдыха можно провести весело и с пользой: покататься на коньках, посмотреть спектакли и представления, посвятить время себе в фитнес-зале, - отметили в больнице.

Кроме того, Дед Мороз со Снегурочкой передали детям сотрудников сладкие подарки. Правда, прежде чем забрать презенты, родителям пришлось рассказать стишок.

Несколько минут праздничной суеты, поздравлений и пожеланий позволили врачам отвлечься от тяжелой работы и вспомнить о наступающем празднике.