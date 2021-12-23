WhatsApp и Telegram: какой из мессенджеров в 2021 выбирали ямальцы

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В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером на Ямале. За год объём мобильного интернет-трафика в сервисе вырос в четыре раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах по стране увеличился на 87%. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

В 2021 году на Telegram у ямальцев пришлось 37% интернет-трафика. Эксперты объясняют популярность мессенджера тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Среди других мессенджеров жители округа выбирают WhatsApp на него приходится 52% интернет-трафика и замыкает тройку лидеров Viber, на него приходится 11%.

В целом по России лидером по объему интернет-трафика остается WhatsApp, хотя его доля за год и сократилась почти на четверть.