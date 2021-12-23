В Салехарде добровольцы подарили медикам городской больницы сладкие пироги

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде добровольцы регионального отделения «Российский Красный Крест» совместно с сотрудниками Арктического центра добровольчества поздравили медицинских работников городской больницы с наступающим Новым годом. Как уточнили в пресс-сслубже местной администрации, мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом».

Волонтеры пожелали медикам крепкого здоровья, терпения, счастья, добра и исполнения самых заветных желаний. Также они поблагодарили врачей за профессионализм, самоотдачу и умение выдержать ненормированный режим работы.

Медицинские работники в свою очередь выразили признательность волонтерам за помощь в тяжелые моменты пандемии и пожелали всего самого наилучшего.