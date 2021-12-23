Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале в новогодние и рождественские праздники усилят контроль за вывозом мусора. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Новогодние праздники мы всегда встречаем в режиме повышенной готовности. Безусловно, в этот период мусора становится больше, люди покупают больше товаров, распаковывают подарки. Мы это понимаем и выстраиваем свои графики вывоза ТКО исходя из усиленного режима работы, - рассказал исполнительный директор регионального оператора по обращению с ТКО на территории региона Александр Прибылев.

Также он отметил, что во время сильных морозов вопрос содержания контейнерных площадок и подъездных путей к ним приобретает особо важное значение. При этом новая техника, поступившая на Ямал, позволяет реже отогревать гидравлику подъемных механизмов. А в случае необходимости опустошение контейнеров будет проходить в ручном режиме.

Отметим, что в регионе вывоз отходов обеспечивается 51 перевозчиком. Размер парка специализированной техники составляет 116 мусоровозов. Накопление ТКО осуществляется на 6 286 площадках.