В Тарко-Сале лаборатория городской больницы получила несколько иммуноферментных анализаторов

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В клинико-диагностическую лаборатории Тарко-Салинской ЦРБ поступило новое оборудование: планшетный и автоматический иммуноферментные анализаторы и бокс микробиологической безопасности.

Как пояснили в медучреждении, иммуноферментные анализаторы выполняют полный цикл ИФА-исследований. После подготовки биоматериала и внесения реагентов, приборы сами проводят расчеты, фотометрируют и выдают результаты. Благодаря автоматизированному процессу время проведения исследований заметно сократилось.

Что касается бокса микробиологической безопасности, его основная функция заключается в удержании и удалении из рабочей зоны вредных биологических агентов, предотвращении возможности заражения сотрудников лаборатории воздушно-капельным путем, а также смешения воздуха рабочего помещения и окружающей среды.