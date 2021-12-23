Кооператив «Панаевский» получит от властей 5 миллионов рублей на покупку модульного цеха

Фото: администрация Ямальского района

Кооператив «Панаевский» первым на Ямале получил грант от губернатора на развитие малых форм хозяйствования. Инициатива предприятия набрала наибольшее количество баллов среди семи заявок, поступивших на конкурс. Таким образом, кооператив получит на развитие производства 5 миллионов рублей. Информацию об этом сообщили в администрации Ямальского района.

- За счет этих средств планируется приобрести модульный цех по переработке окостенелого рога, работающий на автономной (ветровой) электроустановке. При этом господдержка составляет 90% от суммы реализации бизнес-инициативы, - рассказали в мэрии.

Профильное ведомство заключит с получателем гранта соглашение, а затем будет контролировать исполнение им обязательств по расходованию средств и результаты выполнения проекта.

Напомним, что кооператив уже выпускает собственную продукцию - лакомство для собак из окостенелых рогов оленя.