Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 декабря 2021 года: скончались два человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на два человека. Всего с начала пандемии скончались 940 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 110 новых случаев заболевания. На данный момент 324 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 42 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 25 667 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 971 (7,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 318 650 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 41 645 человек, с начала пандемии - 9 139 166. Также за сутки зафиксировано 1 002 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 301 271 человек.