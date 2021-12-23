Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 декабря 2021 года: заразились 110 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 110 человек. С начала периода количество заболевших достигло 61 252.

Из общего числа болеющих 324 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 42 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 940 человек.

Также за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 389. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 105 заражений COVID-19, за весь период - 52 863.

Выздоровели за последние сутки 199 человек, с начала пандемии - 55 578.

За последние сутки в России выявлено 25 667 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 971 (7,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 318 650 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 41 645 человек, с начала пандемии - 9 139 166. Также за сутки зафиксировано 1 002 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 301 271 человек.