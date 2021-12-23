На Ямале с начала года 124 семьи медиков переехали в новые квартиры Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале с начала года 124 семьи медиков переехали в новые квартиры. Речь идет о комплексной программе по обеспечению жильем медицинских работников первичного звена. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, до 2023 года служебное жилье получат 416 востребованных специалистов.

- Программа реализуется на территории всего округа. За два года новое жилье получили 217 работников первичного звена здравоохранения. Предоставляемые квартиры полностью готовы для проживания, - рассказала начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан департамента строительства и жилищной политики округа Наталья Колобова.

Служебное жилье врачи и медсестры смогут оформить в собственность спустя десять лет работы в медицинской организации.

Благодаря программе жилищные условия улучшили медики из Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко, Лабытнанги и Губкинского. Также ключи от служебного жилья получили и работники ямальской глубинки: из Харпа, Ягельного, Сеяхи, Мыс-Каменного, Гыды, Уренгоя, Халясавея, Ханымея, Белоярска, Красноселькупа, Тольки, Тазовского и Шурышкаров.