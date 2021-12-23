Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске подвели итоги года в сфере молодежной политики. Лучшие работники учреждений социальной сферы, общественных организаций и активная молодежь, внесшие значительный вклад в развитие данной сферы, получили почетные грамоты и благодарственные письма.

Так, юным патриотам Ноябрьска вручили нагрудные знаки «К защите Родины - готов!», а социально-активной молодежи - награды стипендиатов и лауреатов премии «За вклад в реализацию молодежной политики в городе Ноябрьске».

Кроме того, впервые в этом году были подведены итоги конкурса «ПРИЗНАНИЕ ГОДА». В номинациях «Инициатива года», «Инфлюенсер года» и «Инвестиции в дело» победителем стал коллектив ресурсного центра добровольчества и патриотического воспитания «Факел». «Наставником года» оказался Вячеслав Шаповалов - тренер по автомногоборью «Дворца молодежи». А лучшим молодежным учреждением в 2021 году признан многофункциональный молодежный центр «Современник».