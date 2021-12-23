В Тарко-Сале открылся новый медицинский центр, где работают узкопрофильные специалисты

Фото: Правительство ЯНАО

В Тарко-Сале открылся новый медицинский центр, где можно получить помощь узкопрофильных специалистов. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, прием ведут эндокринолог, кардиолог, аллерголог-иммунолог и терапевты. Также там имеются дневной стационар и детское отделение.

- Наши жители получат дополнительные медицинские услуги. Теперь нет никакой необходимости ехать в другие города и регионы, чтобы получить консультацию узкого специалиста или пройти обследование. Центр хорошо оснащен оборудованием, создана современная лаборатория для исследований, - отметил глава Пуровского района Антон Колодин.

Реализовать социально значимый проект удалось благодаря поддержке окружного правительства и администрации района. Предприниматель получил микрозайм на строительство, компенсацию на приобретение оборудования, помощь в подключении к инженерным сетям, консультационную поддержку.