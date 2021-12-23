В Надыме пьяная жительница напала на полицейского поле шумного застолья Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая пьяной напала на полицейского. Как сообщили а пресс-службе регионального следкома, гражданка обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

- Установлено, 28 ноября в дежурную часть обратилась жительница многоквартирного дома с просьбой успокоить ее соседку, в квартире которой в течение ночи длилось шумное застолье. По прибытии сотрудники полиции обнаружили нарушительницу около подъезда в сопровождении гостей. Нетрезвую женщину доставили в отделение полиции, где она, не желая заходить внутрь, ударила сотрудника по лицу ладонью, а затем - головой в область лица, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.