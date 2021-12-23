В Новом Уренгое любителя детской порнографии приговорили к тюремному заключению Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили 44-летнего местного жителя, который на протяжении нескольких лет занимался приобретением и распространением детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что с 2019 по 2021 годы обвиняемый приобрел несколько фото-файлов порнографического характера с изображением малолетних. Данные материалы он распространял через мессенджеры, а также публично демонстрировал их в различных чатах, - уточнили в ведомстве.

В ходе проведенного обыска в квартире мужчины нашли мобильные телефоны, с помощью которых осужденный рассылал порнографические материалы.

В итоге суд приговорил злоумышленника к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.