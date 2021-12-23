Гендиректор «ЯмалСтройТехнология» получил крупный штраф за невыплату зарплаты сотрудникам Фото: Вера Зенина

Надымский суд привлек к уголовное ответственности генерального директора ООО «ЯмалСтройТехнология». Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчину признали виновным в невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

- Установлено, что директор задержал 18 сотрудникам зарплату на общую сумму 2, 8 миллиона рублей. В этой связи по постановлению городского прокурора в отношении генерального директора было возбуждено и расследовано уголовное дело, - добавили в ведомстве.

В итоге суд, учитывая смягчающие обстоятельства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.