Ямальские ученые не нашли превышения допустимой концентрации нефтепродуктов в Оби

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

Ямальские ученые подвели итоги исследований экологического состояния воды в Оби, проведенных в марте и августе текущего года. Об этом сообщили в региональном департаменте внешних связей.

Разносторонние комплексные исследования проводились на трех створах: в районе деревни Казым-Мыс (р. Большая Обь), села Азовы (р. Малая Обь) и на севере около села Салемал (р. Хаманельская Обь).

- Отмечена положительная динамика качества вод в низовьях реки. По итогам анализа отобранных проб воды и донных отложений реки, не обнаружено ни одной пробы с превышением допустимых концентраций по нефтепродуктам, - сообщили в ведомстве.

Также исследования показали, что вода, которая выходит с Обью в дельту в районе села Салемал, намного чище, чем вода, входящая на территорию Ямала со стороны Югры. Это происходит благодаря низкой антропогенной нагрузке на водный объект в регионе, прибавлению вод рек Урала и процессам самоочищения вод.