Автолюбители Салехарда могут помочь собрать деньги для бездомных животных

Фото: САЛЕХАРДСКИЙ ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ

Автолюбители окружной столицы могут помочь собрать деньги для бездомных животных.

Салехардский центр молодежи совместно с «ГВК «Волонтеры Салехарда» и фондом защиты животных «Дорога домой» приглашают всех желающих принять участие в благотворительном автоквесте «По следам Деда Мороза». Все вырученные средства пойдут на нужды брошенных собак и кошек.

Мероприятие стартует 26 декабря в 12:00. Узнать дополнительную информацию можно по номеру : 8 (349) 22-49-326.

Положение о конкурсе и бланк заявки на участие находятся здесь.