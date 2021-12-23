Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства

В Новом Уренгое строительство терминала городского аэропорта завершено наполовину. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства, на данный момент произведены все работы нулевого цикла, завершен монтаж металлоконструкций основного здания и галерей телетрапов - использовано свыше 1 500 тонн металла. Также строители ведут работы по монтажу сэндвич-панелей (выполнено 95%), наружных витражей (15%), стеклопакетов (5%) и укладке кровли (85%). Завершено устройство плит перекрытия второго и третьего (технологического) этажей.

Ведется прокладка коммуникаций к терминалу: теплосети, водопровода и линии электропитания. Внутренних инженерных сетей: линий электропитания, вентиляции, водопровода. Строители приступили к возведению стен между помещениями внутри терминала, лестничных пролетов и шахт лифтов. В работах задействовано 30 единиц техники и более 400 рабочих.

Новый пассажирский терминал площадью 19,6 тысяч кв. м будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час. Срок сдачи объекта - 4 квартал 2022 года.