В Харсаиме готовят к запуску новую газотурбинную электростанцию

Фото: Правительство ЯНАО

В селе Харсаим завершился монтаж пяти установок для новой электростанции мощностью 2 МВт. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, энергокомплекс разместили на площадке демонтированного склада ГСМ.

- В рамках мероприятий по газификации села смонтированы четыре газопоршневых агрегата по 0.5 МВт и резервный дизель-генератор 1 МВт на случай прекращения подачи основного топлива. Сейчас необходимо получить разрешение на подачу газа на электростанцию и можно приступать к пусконаладочным работам, - рассказал директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев.

В первое время дизельная электростанция будет работать в качестве резервного источника, а запустить новую в работу энергетики планируют в 2022 году.