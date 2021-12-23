Глава Ямальского района рассказал, что ожидает Панаевск в 2022 году

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский побывал в Панаевске, где пообщался с местными жителями и рассказал о развитии села.

Так, готовится к сдаче центр обслуживания населения. В январе в здание переедут сотрудники банка, «Почты России», «Ямалкоммунэнерго», МФЦ и ЕРИЦ.

Возобновилось строительство общежития для работников бюджетной сферы. Ожидается, что подрядчик завершит работы в 2022 году. Также в следующем году начнется строительство дома на 36 квартир. Он предназначен для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Проектируется школа на 300 мест.

Во втором полугодии в селе появится новая пекарня. Это позволит увеличить количество выпекаемого хлеба для оленеводов, которые приезжают из тундры, чтобы пополнить запасы.