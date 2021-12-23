Житель Лабытнанги, принявший мошенников за банковских работников, перевел им 336 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Лабытнанги обратился 55-летний местный житель, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина хотел сохранить свои деньги, но вместо этого лишился крупной суммы.

- Установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Дале он сообщил, что с кредитной карты северянина зафиксирована попытка снятия денег, поэтому лучше перевести сбережения на безопасный счет. В ходе дальнейшего разговора лжесотрудник пояснил, что на абонентский номер мужчины будут приходить смс-сообщения с различными суммами и кодами, которые он должен продиктовать. Не заподозрив обмана, северянин сообщил информацию, - уточнили в ведомстве.

Затем, приехав в банк, горожанин узнал, что был обманут мошенниками. В итоге он лишился 336 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».