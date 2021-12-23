В Ноябрьске разыскивают опекунов для взрослых недееспособных граждан

Фото: Правительство ЯНАО

В Ноябрьске формируют банк опекунов. Как сообщили в городском управлении соцзащиты населения, попечителей ищут для взрослых, но недееспособных горожан.

К кандидатам есть ряд требований. Так, опекуном не назначат человека, лишенного родительских прав, а также имеющего судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.

Кстати, на Ямале для опекунов утверждено ежемесячное пособие в размере 19 667 рублей. Эти деньги должны пойти на содержание подопечных: обеспечение ухода и лечения, защита права и интересов.

Узнать подробности можно по телефону: 32-08-46.