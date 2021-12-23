Погода на Ямале на 23 декабря: снег и сильный ветер

Погода на Ямале на 23 декабря Фото: Вера Зенина

В четверг, 23 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -15, ночью -24. Ветер 5-7 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -18. Ветер 12-17 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -13. Ветер 11-19 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -14. Ветер 14-19 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -6, ночью -11. Ветер 13-19 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -9, ночью -14. Ветер 10-18 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -16, ночью -25. Ветер 6-9 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -4, ночью -16. Ветер 10-17 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.