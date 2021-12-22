Энергетик стал призером межрегионального чемпионата «ЯмалСкиллс»

В Новом Уренгое завершился Первый Межрегиональный чемпионат «ЯмалСкиллс – «ТЭКskills – новые технологии молодым профессионалам». Он собрал 84 участника из одиннадцати регионов, которые в течение четырех дней демонстрировали знания и умения в шестнадцати компетенциях. А оценивали мастерство студентов и молодых профессионалов сертифицированные эксперты.

Среди призеров мероприятия оказался и специалист «Россети Тюмень» Евгений Ищенко. По итогам соревнований молодой человек занял третье в компетенции «Ремонт оборудования распределительных устройств мощностью до 10 кВ».

- Это была сложная, конкурентная борьба. Когда работаешь, ни с кем соревноваться не приходится. В любом случае, я рад, что смог принять участие в таком масштабном мероприятии, получить бесценный опыт и проверить свои знания, - поделился впечатлениями Евгений Ищенко.

Кстати, энергетическое направление впервые вошло в список дисциплин для участия. Компетенция была разработана по инициативе филиала компании Северные электрические сети и реализована совместно с Новоуренгойским многопрофильным колледжем.

Как отметил заместитель генерального директора - руководитель Аппарата Исламбек Казбеков, участие в мероприятиях WorldSkills имеет для компании большое значение, поскольку это ведет к ее развитию.

- Мы получаем возможность совместно с учебными заведениями готовить будущих профильных специалистов. Кроме того, разработанные кейсы можно применять при приеме специалистов на работу, их аттестации и повышении квалификации, - добавил он.