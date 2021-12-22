Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские медики готовятся к вакцинации подростков от коронавируса. Для этого в округ доставят препарат «Спутник-М», рассчитанный на возраст от 12 до 17 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, вакцинация детей от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей, а подростки старше 15 лет смогут заполнить документы самостоятельно.

По данным департамента здравоохранения, среди пациентов с коронавирусом дети составляют около 10%. По мнению врачей, в четвертую волну заболевания маленькие пациенты стали встречаться чаще, а в ряде случаев болезнь протекает с осложнениями. В группе риска - ребята с диабетом, избыточной массой тела и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- С появлением новых штаммов, в частности, с приходом штамма «дельта», ситуация изменилась в худшую сторону. К сожалению, дети и подростки стали болеть в 2-3 раза чаще и тяжелее, также у юных жителей стали развиваться постковидные осложнения. Мы долго ждали детскую вакцину, сейчас у нас появилась возможность обезопасить юных ямальцев с ее помощью, - рассказала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Людмила Волова.

Вакцина для детей представляет собой пятикратно облегченный вариант взрослого препарата. По словам разработчиков, иммунный ответ у подростков на прививку лучше, чем у взрослых, а данной концентрации достаточно для выработки необходимого для защиты уровня антител.

Сейчас медики проводят среди родителей разъяснительную работу и выдают бланки добровольного согласия на вакцинацию. Планируется, что подростки смогут сделать прививку в пунктах вакцинации, развернутых по всему региону.