Сопровождать юных ямальцев к месту отдыха и обратно будут авиаволонтеры

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале появятся авиаволонтеры, которые будут сопровождать юных ямальцев по дороге в лагерь и обратно домой. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кстати, ранее эти функции выполняли сопровождающие. Они отвечали за безопасность детей в дороге и находились на территории лагеря с начала смены и до ее завершения.

Стать авиаволонтером может любой желающий старше 21 года. В его задачи будет входить: получение документов у сотрудников муниципальных образований в аэропорту вылета, контроль за детьми в дороге, их передача сотрудникам лагеря в аэропортах прибытия.

Главное отличие волонтера от сопровождающего в том, что он не будут оставаться на базе вместе с детьми, следовательно в лагерях появятся дополнительные места для юных ямальцев.

Чтобы стать авиаволонтером, необходимо подать заявку на портале dobro.ru, после чего пройти специальный курс. Обучение проходит в онлайн-режиме и занимает до четырех часов, после каждого раздела требуется выполнить задания, а затем пройти итоговое собеседование.

Отбирать волонтеров будут сотрудники учреждений, ответственных за организацию детского отдыха в муниципальных образованиях округа.