Правительство РФ выделит Ямалу на строительство школ более 132 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В ближайшие два года на Ямале развернется активное строительство школ. Деньги на эти целы выделит региону Правительство РФ - свыше 132 миллионов рублей. Распоряжение об этом было опубликовано 21 декабря на сайте Кабмина, сообщает «МК-Ямал».

Согласно распоряжению, в 2022 году Ямал получит от федерации почти 83 миллиона рублей, а в 2023 году - 49,2 миллиона рублей.

Кстати, субсидии на строительство образовательных учреждений решено выделить 23 регионам. Каждый из них подтвердил свою готовность к предстоящей работе.

- В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ и появится более 45 тысяч дополнительных учебных мест. Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов, - пояснили в Кабмине.