Фото: администрация Губкинского

Власти Губкинского рассказали, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте в 2022 году. Так, прокатиться по маршрутам № 1 и № 2 обойдется жителям в 20 рублей. Для студентов (курсантов) - 10 рублей.

По маршруту «Дачный» стоимость билета составит 30 рублей. А для студентов (курсантов) - все те же 10 рублей.

За проезд из Губкинского в Пурпе придется выложить 50 рублей. Для студентов (курсантов) цена неизменна - 10 рублей.

Доехать из Пурпе в Пурпе-1 обойдется жителям в 30 рублей. Студенты (курсанты) - 10 рублей.