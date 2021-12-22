В Новом Уренгое расчистили пешеходный переход после жалобы горожанки в соцсетях

Фото: ЦУР ЯНАО

Жительница Нового Уренгоя добилась расчистки пешеходного перехода, ведущего в городскую поликлинику. Для этого женщина написала пост в городском сообществе, прикрепив фото. В кадр попал мужчина на костылях, который с трудом преодолевает препятствие. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального ЦУРа.

- По словам автора поста, подобные сообщения приходится выкладывать регулярно, а история повторяется систематически после каждой расчистки дороги. ЦУР ЯНАО передал сообщение в городскую администрацию, дорожники отреагировали оперативно, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что с начала декабря ямальцы больше 200 раз пожаловались в соцсетях на качество уборки снега, пятая часть всех сообщений поступила от жителей газовой столицы.