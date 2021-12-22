Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 декабря 2021 года: скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на четыре человека. Всего с начала пандемии скончались 938 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 111 новых случаев заболевания. На данный момент 335 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 42 из них - в тяжелом состоянии, 11 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 25 264 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 710 (6,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 292 983 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 42 322 человека, с начала пандемии - 9 097 521. Также за сутки зафиксировано 1 020 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 300 269 человек.