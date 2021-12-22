В Салехарде обсудили перспективы развития сферы образования

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошел круглый стол, на котором обсудили перспективы развития сферы образования. Как сообщили в пресс-службе окружной столицы, в нем приняли участие молодые педагоги, заслуженные учителя, профсоюзы работников образования и науки, представители городского департамента образования и глава города Алексей Титовский.

- Сегодня взят курс на привлечение молодых профессиональных кадров, и с каждым новым учебным годом мы видим положительную динамику. Только в этом году в образовательные учреждения нашего города были трудоустроены 23 педагога. Мы стремимся создавать современную инфраструктуру для образовательного процесса. Развиваем образовательные направления, открываем профильные классы, классы профессиональной подготовки. Все это требует привлечения специалистов, - подчеркнул Алексей Титовский.

Кстати, для приезжих педагогов в городе предусмотрены меры социальной поддержки: выплата единовременного и ежемесячного пособия молодым специалистам, а также компенсация затрат на переезд.