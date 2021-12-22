Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 декабря 2021 года: заразились 111 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 111 человек. С начала периода количество заболевших достигло 61 142.

Из общего числа болеющих 335 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 42 из них - в тяжелом состоянии, 11 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 938 человек.

Также за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 384. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 104 заражения COVID-19, за весь период - 52 668.

Выздоровели за последние сутки 197 человек, с начала пандемии - 55 379.

За последние сутки в России выявлено 25 264 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 710 (6,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 292 983 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 42 322 человека, с начала пандемии - 9 097 521. Также за сутки зафиксировано 1 020 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 300 269 человек.